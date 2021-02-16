Вітренко хоче сподобатись партії Тимошенко, – Фурса про прохання звільнити Коболєва

Очільник Міненергетики Юрій Вітренко звернувся до парламенту з проханням звільнити очільника "Нафтогазу" Андрія Коболєва. Однак це може призвести до руйнування реформи корпоративного управління, яка не подобається, зокрема, фракції Юлії Тимошенко.

Про це розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. Він зазначив, що таке прохання Вітренка побудоване на підставі особистої образи на Коболєва і бажання йому "помститись".

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Тимошенко і Вітренко

Банкір пояснив, що багатьом нардепам із фракції "Батьківщина" не подобається реформа корпоративного управління. Він вважає, що прохання звільнити Вітренка Коболєва – це спосіб сподобатись групам, а-ля фракції Юлії Тимошенко.

Мовляв, дивіться, я теж проти реформи. Я (Юрій Вітренко – 24 канал) отримаю посаду, а ви (нардепи від "Батьківщини – 24 канал) все інше,

– сказав Фурса.

Вітренко може зруйнувати реформу

"Вітренко руйнує реформу корпоративного управління "Нафтогазу", яка завжди була прикладом вдалого реформування в Україні для Заходу", – наголосив Фурса.

За словами фахівця, ідея реформи корпоративного правління полягає в тому, щоб "тримати чиновників подальше від державних компаній".

Де є політики, там, зазвичай, і є корупція,

– заявив Сергій Фурса.

Він зазначив, що для того, щоб уникнути корупції є "прослойка" у вигляді наглядової ради. Вони захищають державу від негативного впливу чиновників. Очевидно, що це не подобається Юрію Вітренку і "він хоче взяти під свій особистий контроль".

Наглядова рада

Фурса прокоментував те, що українці часто чують скарги від народних депутатів про їхні низькі зарплати. Втім, всі розуміють, що "зарплати маленькі – конверти великі". Тому представники народу відстоюють інтереси тих, хто їм ці незаконні конверти дає.

Уряд не може звільнити голову "Нафтогазу", ці повноваження належать наглядовій раді.

Щодо наглядової ради банкір підкреслив, що члени цього інституту отримують доволі великі зарплати, але вони захищають інтереси українців. За його словами, популісти намагаються дискредитувати цю раду. Зокрема безпосередньо група "Батьківщина" прагне зруйнувати установу.

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