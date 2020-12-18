Сергія Дроздова підозрюють у халатності, яка призвела до падіння літака Ан-26 під Чугуєвом у вересні 2020 року. Генерал-лейтенант очолює Повітряні сили ЗСУ з 2015 року.

Біографію Сергія Дроздова й що про нього відомо – читайте в матеріалі 24 каналу.

До слова Падіння Ан-26 під Чугуєвом: ДБР оголосило підозру командувачу Повітряних сил

Хто такий Сергій Дроздов

Це 58-річний генерал-лейтенант, командувач Повітряних сил Збройних сил України.

Сергій Дроздов народився 24 лютого 1962 року в Чернігові.

Закінчив Чернігівське вище військове авіаційне училище льотчиків з відзнакою у 1983 році,

Військово-повітряну академію імені Юрія Гагаріна в 1995 році,

факультет підготовки фахівців оперативно-стратегічного рівня Національної академії оборони України у 2009 році.

Військовий одружений. У свої декларації він згадує дружину Інну, але немає ні слова про дітей. Про них, якщо вони є, інформації зовсім немає.

Кар'єра Дроздова – від льотчика-снайпера до командувача

Сергія Дроздова не можна віднести до "кабінетних" генералів. Перед тим, як сісти в зручне крісло, він понад 20 років пропрацював "у полі", а якщо бути точним – у небі.

Зокрема, нинішній командувач Повітряних сил освоїв навички керування низкою повітряних суден:

Л-39,

Ан-26,

МіГ-21,

МіГ-29,

Су-27,

вертоліт Мі-8.

Його загальний наліт перевищує позначку у 2 тисячі годин.

Розпочинав кар'єру в 1983 році, будучи льотчиком винищувального авіаційного полку в Івано-Франківську. У період 1989 – 1993 років командував ланкою в групі авіаційних радянських військ у Німеччині. Після цього ще 10 років провів в Івано-Франківську.

Опісля працював у командуваннях "Центр" і "Південь" на посадах заступників командувачів. У 2012 році Сергій Дроздов став першим заступником командувача Повітряних сил, а через 3 роки й сам став командувачем.

Крім того, Сергій Дроздов має державні нагороди:

Орден Червоної Зірки (СРСР),

Орден Богдана Хмельницького ІІ ступеня,

Орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.



Сергій Дроздов / Фото Міністерство оборони України

Декларація командувача Повітряних сил:

Сергій Дроздов володіє нерухомістю в столиці й 3 обласних центрах України. Саме там він раніше працював або й продовжує просто зараз:

Київ – квартира на 59 квадратів,

Івано-Франківськ – квартира в 102 квадратні метри,

Вінниця – квартира на 103 квадратні метри,

Харків – квартира на 38 квадратних метрів.

Також командувач повітряних сил володіє автомобілем Honda CRV 2013 року, який коштує 320 тисяч гривень, і ВАЗ 21013 1987 року за 10 тисяч гривень.

За 2019 рік військовий задекларував зарплату в 776 тисяч гривень, а також пенсію на 94 тисячі. Інші доходи, зокрема, зарплата за викладання в університеті не доходили й до 10 тисяч гривень.

Разом з дружиною Сергій Дроздов тримає в готівці 85 тисяч доларів, а на банківських рахунках – трохи більш як 530 тисяч гривень.