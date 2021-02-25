Сергій до цього готувався, – активіст Синіцин про вирок Стерненку

Джерело:"Новое время"
Активіст Роман Синіцин заявив, що Сергій Стерненко готувався до вироку з можливим позбавленням волі. Однак рішення суду для Синіцина все-таки стало сюрпризом.
За словами Синіцина, вирок Стерненку є вигідним для людей, яких можна назвати "колективна русня".
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Активіст Синіцин розповів, що Стерненко "не подобається багатьом з них, бо уособлює проукраїнські і майданівські цінності".
Поведінка судді, який виніс вирок Стерненку, є безпрецедентною. У день засідання, 19 лютого, суддя не вийшов з нарадчої кімнати і переніс оголошення вироку на тиждень.
Фінальна частина судового процесу не передбачає дебатів. Суддя має лише зачитати вердикт. Однак цього не сталося.
Сам Стерненко розповів, що цей перший вирок мав бути дуже м'яким або виправдовувальним.
Тому, очевидно, протягом тижня на суддю тиснули і він його (вирок – 24 канал) переписав. Є версія, що голова ) Приморського суду Одеси Сергій Кічмаренко – 24 канал) закрив (суддю Віктора Попревича – 24 канал) у кімнаті, поки той цього не зробив,
– заявив Синіцин.
За словами активіста, такі методи наразі є звичними. Синіцин наголосив, що головним бенефіціаром у засудженні Стерненка є власне Портнов, який має вплив на низку суддів. Однак якщо мислити глобальніше, винною у вироку Стерненку є уся Росія.
Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 канал