Активіст Роман Синіцин заявив, що Сергій Стерненко готувався до вироку з можливим позбавленням волі. Однак рішення суду для Синіцина все-таки стало сюрпризом.

За словами Синіцина, вирок Стерненку є вигідним для людей, яких можна назвати "колективна русня".

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Чиї прізвища назвав Синіцин

Андрія Портнова – ексзаступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича;

Олега Татарова – заступника глави Офісу Президента Андрія Єрмака;

Ірини Венедіктової – генпрокурорки України.

Що ще сказав Синіцин

Активіст Синіцин розповів, що Стерненко "не подобається багатьом з них, бо уособлює проукраїнські і майданівські цінності".

Поведінка судді, який виніс вирок Стерненку, є безпрецедентною. У день засідання, 19 лютого, суддя не вийшов з нарадчої кімнати і переніс оголошення вироку на тиждень.

Фінальна частина судового процесу не передбачає дебатів. Суддя має лише зачитати вердикт. Однак цього не сталося.

Сам Стерненко розповів, що цей перший вирок мав бути дуже м'яким або виправдовувальним.

Тому, очевидно, протягом тижня на суддю тиснули і він його (вирок – 24 канал) переписав. Є версія, що голова ) Приморського суду Одеси Сергій Кічмаренко – 24 канал) закрив (суддю Віктора Попревича – 24 канал) у кімнаті, поки той цього не зробив,

– заявив Синіцин.

За словами активіста, такі методи наразі є звичними. Синіцин наголосив, що головним бенефіціаром у засудженні Стерненка є власне Портнов, який має вплив на низку суддів. Однак якщо мислити глобальніше, винною у вироку Стерненку є уся Росія.

Стерненка засудили: що відомо

23 лютого українського активіста Сергія Стерненка засудили до 7 років ув'язнення з конфіскацією половини майна.

Стерненка визнали винним у викраденні Сергія Щербіча з метою заволодіння його грошима. Мовиться про суму у розмірі 300 гривень.

Із СІЗО Стерненко написав першого листа. Активіст зізнався, що "політичний вирок без жодного доказу" став для нього справжнім шоком. Водночас активіст не втрачає надію. До українців він має лише одне прохання: "не мовчіть, говоріть гучно".

Українці не мовчать. 23 лютого у містах України спалахнули масові протести на підтримку Стерененка.

Що відомо про вирок Стерненку / Інфографіка 24 канал