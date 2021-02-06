Колишній бранець Кремля, режисер Олег Сенцов повідомив про народження донечки Емми. За інформацією ЗМІ, мати дитини – журналістка та активістка Юлія Бабич.

Раніше у своєму фейсбуці Сенцов опублікував фото з малюком та лаконічно підписав – "донька Емма". Повідомляти будь-які інші подробиці журналістам він відмовився.

Зверніть увагу В Олега Сенцова народилася донька: фото

Про те, що матір'ю дівчинки є саме Юлія Бабич, у коментарі ТСН розповіли знайомі українського режисера.

Зауважимо, що у фейсбуці журналістка публікує багато світлин з немовлям – усюди є хештег #КрихіткаОлегівна.

Судячи з дописів у соцмережі, народила Бабич ще у середині грудня. Одне з фото з дитиною вона підписала: "Ми обов'язково туди поїдемо, мій ведмедику. У наш український, у твій Крим..."

Зверніть увагу! 24 канал не може стверджувати, що Бабич є матір'ю дитини Сенцова, поки він цього не підтвердив. Наголошуємо, що це – лише припущення ЗМІ.

Що відомо про родину Сенцова