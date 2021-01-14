Європейський суд з прав людини визнав прийнятною скаргу України щодо порушення Росією прав людини в окупованому Криму. Олег Сенцов зазначив, що з таким судовим рішенням окупантам вже буде важко сперечатися.

В Україні майже немає людей, які б сумнівалися, що Росія захопила територію Криму та контролювала півострів з 27 лютого 2014 року. Про це Олег Сенцов заявив на сторінці у фейсбуці.

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За його словами, для деяких людей це ще не було остаточним фактом. Зокрема, мовиться про осіб, які вірять у російську пропаганду. Однак Сенцов зазначив, що після судового рішення окупанти вже не зможуть сперечатися щодо питання про окупацію Криму.

Хоча їм не звикати називати чорне – білим і навпаки,

– наголосив він.

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Сенцов також привітав українців з прийняттям історичного та важливого для всіх рішення. Також він подякував за те, що хоча б на папері винесли справедливе рішення.

"Не сумніваюсь в тому, що колись ми виженемо росіян з нашої землі, тому що Крим – це Україна", – підсумував Сенцов.

Хто такий Олег Сенцов Олег Сенцов – громадський діяч, кінорежисер, сценарист, письменник, в'язень Кремля. У травні 2014 року в Криму Сенцова й ще 4 українських активістів заарештували співробітники російських окупаційних силових структур. Тоді їх звинуватили у підготовці терактів на території Криму. Через це Сенцов отримав 20 років колонії. У вересні 2019 року його та інших політв'язнів повернули в Україну в межах обміну полоненими з Росією.