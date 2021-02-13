Колишній політв'язень Олег Сенцов пояснив, чому радив лідеру партії "Європейська Солідарність" Петру Порошенку піти на пенсію. Режисер, мовляв, бачить у чому проблеми сили і тому дав таку пораду п'ятому президенту.

Чому режисер радив Порошенку піти на пенсію

Сенцов заявив, що з усіх українських політичних партій "ЄС" і "Голос" для нього найближчі.

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Я ж знаю їх усіх, із багатьма знайомий, і все, що я сказав, було дружньою порадою людини, яка стоїть на їхньому боці й бачить, у чому їхні проблеми,

– пояснив ексбранець Кремля.

Він додав: "Можливо, вони самі цього не помічають, але якщо вони рухатимуться у тому ж напрямку, то вони програють і парламентські, й президентські вибори".

На думку Сенцова, "ЄС" своєю реакцією на його слова показує, що не готова чути критику. "Значить, справи, найімовірніше, йдуть так, як я сказав".

Що Сенцов казав про Порошенка та ЄС

►Режисер заявляв, що риторика Порошенка "хто не зі мною – рука Кремля" відштовхує проукраїнські партії від об'єднаня. П'ятий президент, на думку Сенцова, тягне до низу всю партію.

►Крім того, ексбранець Кремля наголошував, що "Європейська Солідарність" перетворюється на секту. Якщо Порошенко відступить, то це, мовляв, буде дуже сильний крок з його боку.