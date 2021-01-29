Сенцов зустрівся з одужалим Балухом та анонсував платформу політв’язнів: фото

29 січня 2021 , 17:20
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Українці, які повернулися з російського полону, планують створити платформу звільнення політв’язнів. До співпраці запрошують усіх небайдужих.

Джерело: фейсбук Олега Сенцова

Створення цієї платформи обговорили колишні політв’язні, серед яких Олег Сенцов, Володимир Балух, Олександр Шумков, Роман Сущенко, Ахтем Чийгоз та Микола Карпюк.

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"Вова Балух вже отямився, Сашко Шумков теж з нами. Зустрілись з побратимами, щоб зробити спільну платформу звільнення політв’язнів", – написав Сенцов.


Колишні українські полонені анонсували платформу політв'язнів / фото Олега Сенцова

Окрім того, він запросив долучитися до створення платформи всіх охочих.

Запрошуємо до співпраці усіх небайдужих, громадські організації та інші установи. Тільки разом ми зможемо витягнути з-за ґрат усіх українських полонених, заручників та політв’язнів!
– завершив допис український режисер.


Олег Сенцов разом з колишніми полоненими / фото Олег Сенцов

Скільки українських політв’язнів досі за кордоном

  • Наразі на території Росії, окупованому Донбасі та Криму перебуває близько 300 політв’язнів з України, щодо яких постійно відбуваються порушення прав.
  • Окрім полонених українців на окупованому Донбасі є 258 осіб, яких вважають зниклими безвісти.
  • Україна на всіх зустрічах в Мінську говорить про необхідність звільнення полонених з російського полону. Однак предстваники Кремля блокують перемовини в цьому питанні.