Українці, які повернулися з російського полону, планують створити платформу звільнення політв’язнів. До співпраці запрошують усіх небайдужих.

Джерело: фейсбук Олега Сенцова

Створення цієї платформи обговорили колишні політв’язні, серед яких Олег Сенцов, Володимир Балух, Олександр Шумков, Роман Сущенко, Ахтем Чийгоз та Микола Карпюк.

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"Вова Балух вже отямився, Сашко Шумков теж з нами. Зустрілись з побратимами, щоб зробити спільну платформу звільнення політв’язнів", – написав Сенцов.



Колишні українські полонені анонсували платформу політв'язнів / фото Олега Сенцова

Окрім того, він запросив долучитися до створення платформи всіх охочих.

Запрошуємо до співпраці усіх небайдужих, громадські організації та інші установи. Тільки разом ми зможемо витягнути з-за ґрат усіх українських полонених, заручників та політв’язнів!

– завершив допис український режисер.



Олег Сенцов разом з колишніми полоненими / фото Олег Сенцов

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