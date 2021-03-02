У Верховній Раді 2 березня запрацювала сенсорна система для запобігання кнопкодавству. Втім, без плутанини і курйозів не обійшося ж у перший день.

За новою системою, депутати мають підтверджувати свою участь у голосуванні не карткою, як раніше, а власним пальцем.

Нагадаємо У Раді нарешті запрацювала сенсорна система – відео

Нововведення у Раді: що особливого і з чим проблеми

Сенсорна кнопка – це чутлива клавіша, яку треба затискати під час голосування. Однак є нюанс: відпускати її до завершення часу, відведеного на голосування (характерні звуки "пік-пік", які легко впізнати), не можна. Якщо депутат забере палець раніше – голос не зарахується системою.

Відтак перші проблеми виявилися у перші ж 10 голосувань Ради. Наприклад, народні обранці не змогли проголосувати за скорочення термінів для подання альтернативних законопроєтів і висновків профільної комісії для законопроєкту №5155. Це внесення змін до статті 16 про Закон України про валютні операції.

Зазначимо: за хвилину до того, депутатам вдалося проголосувати за включення до порядку денного цього законопроєкту. За рішення проголосували 266 голосами.



35 депутатів не голосували за це рішення / Скриншот з відео

Із зали після "провалу" голосування залунали крики "Неправильно проголосували" і сміх. Відтак Разумков посміхнувся, вимкнув свій мікрофон і переговорив про щось зі своїм заступником.

Зрештою заступник спікера Руслан Стефанчук зі словами: "враховуючи певні технічні неполадки", поставив рішення на повторне голосування.

Нагадаємо. У січні 2020 року Президент України ввів кримінальну відповідальність за "кнопкодавство". Порушників каратимуть штрафами до 85 тисяч гривень.