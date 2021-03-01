У Верховній Раді запрацює так звана сенсорна кнопка, і депутати більше не зможуть "кнопкодавити". Водночас з'являються чутки, що механізм можна буде обманути.

Окрім жуйки, з креативних версій була тепла вода у пляшці. Але жодним способом обманути не можна буде. Про це розповів народний депутат, голова фракції "Голос" Ярослав Железняк.

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Сенсор був готовий ще за Парубія

За його словами, чинна влада та Служба безпеки України заважали тому, щоб ввести цю сенсорну кнопку раніше.

Ця сенсорна кнопка була готова за часів ексголови парламенту Андрія Парубія ще декілька років тому,

– зазначив Железняк.

Кнопку не можна обманути

Він наголосив, що окрім сенсора, потрібно натиснути червону, зелену або жовту кнопку і потримати її деякий час.

Тому такі "потужні" депутати як Антон Яценко не зможуть проявляти в Раді таланти піаністів,

– сказав нардеп.

У Верховній Раді, як зауважив Железняк, також встановили додаткові камери спостереження. Відтепер весь доступ до інформації з цих камер буде в апарату ВР і кожен нардеп зможе отримати його.

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"Я сподіваюсь, що сенсорна кнопка, камери, а також кримінальні справи допоможуть іншим народним депутатам не тільки для того, щоб забути про "жуйку", а й для того, щоб не ризикувати", – додав голова фракції "Голос".