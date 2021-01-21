Палата представників Конгресу США планує 22 січня офіційно передати до Сенату статтю щодо імпічменту Дональда Трампа. Після цього верхня палата повинна розпочати розгляд справи.

Демократи мають намір забезпечити справедливий судовий розгляд у верхній палаті. Про це посилаючись на ознайомлені з процесом джерела повідомляє CNN.

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У статті мовиться, що ускладнюючим фактором є те, що колишній президент Дональд Трамп досі не має адвоката, який може представляти його на судовому процесі.

Водночас демократи сподіваються переконати окремих сенаторів-республіканців проголосувати за покарання Дональда Трампа.

Окрім того, законодавці обговорюють способи забезпечення швидшого процесу судового розгляду справи для того, щоб не перевантажити порядок денний. Згідно з інформацією видання, наразі необхідно, щоб Сенат затвердив кандидатів на ключові посади в новому уряді.

Що відомо про другу спробу імпічменту Трампа

6 січня у США відбулись масові заворушення – прихильники Дональда Трампа штурмували Капітолій, коли Конгрес США збирався затвердити перемогу Джо Байдена на виборах президента.

Внаслідок протесту загинули 5 людей. Після заворушень у Вашингтоні Трампа захотіли притягнути до відповідальності.

У Конгресі запропонували усунути його від влади до закінчення дії президентських повноважень. Оголосити Трампу імпічмент закликала спікерка Палати представників Ненсі Пелосі.



Заворушення у США / Інфографіка 24 каналу