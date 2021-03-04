Сенатори закликали Байдена ввести санкції проти "Північного потоку-2" – Голос Америки

Американські сенатори від республіканської партії закликали президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена запровадити нові санкції. Їх потрібно ввести проти учасників газотранспортного проєкту "Північний потік-2".

У листі, адресованому адміністрації, законодавці зауважили, що запропоновані 19 лютого Держдепартаментом США санкції проти "Північного потоку-2" є не достатньо сильними.

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Цей проєкт робить союзників та партнерів у Європі вразливішими до тиску Москви. Про це заявив один із підписантів листа.

Доповідь адміністрації Байдена

Адміністрація Джо Байдена оприлюднила доповідь "Тимчасове стратегічне керівництво у сфері національної безпеки". Вона містить пріоритети нової адміністрації всередині країни і за кордоном.

Документ приділяє особливу увагу Китаю, про якого мовиться як про єдиного конкурента, потенційно здатного об'єднати свою економічну, дипломатичну, військову і технологічну міць для довготривалого виклику стабільній і відкритій міжнародній системі.

В Україні процвітає корупція

Україна за рівнем дотримання свобод залишається частково вільною: реформи гальмуються, а корупція процвітає. Про це мовиться у новому звіті міжнародної правозахисної організації Freedom House.

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