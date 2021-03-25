Сенат США вніс до законопроєкту про підтримку України правку щодо "Північного потоку-2"

Сенат США відклав перегляд законопроєкту про підтримку України у Комітеті з питань закордонних справ. В останній момент до нього внесли правку, пов'язану з "Північним потоком-2".

Редагування щодо газопроводу напередодні вніс сенатор Тед Круз. Саме тому його ще не встигли опрацювати перед голосуванням. Про це повідомив старший член Комітету Джим Ріш.

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Це питання Північного потоку-2, яке ми підіймали знову і знову, і я думаю, ми всі схильні до того, щоб розв'язати цю проблему,

– підкреслив політик.

За його словами, до адміністрації президента відправили вже не один лист щодо трубопроводу.

Джим Ріш розповів, що листи мали різну тональність, але мали одну мету. Він сподівається, що на цьому будуть наполягати всі, адже часу майже не залишилося.

Росія будує "Північний потік-2" для того, щоб транспортувати природний газ до Європи в обхід України.

У грудні 2019 року США ввели санкції проти компаній, які займалися прокладанням труб для газопроводу, – будівництво зупинили. Однак через рік його відновили.

У березні 2021 сенатори США відправили лист президенту Джо Байдену, в якому закликали ввести нові санкції.