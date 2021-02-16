Сенат виправдав імпічмент Трампа: що чекає 45-го президента далі

Епопея з другим імпічментом Дональда Трампа закінчена. Сенат не зміг засудити 45-го президента США за підбурювання до насильницького захоплення Капітолію.

Джерело: "Теории заговора" на 24 каналі

Но действительно ли в жизни Трампа наступает белая полоса? Что ждет Дональда Трампа и Республиканскую партию после исторического голосования в Сенате и почему Трампу еще очень рано расслабляться – читайте далее.

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Голосование за импичмент Трампу

13 февраля, на 5 день судебных слушаний, Сенат США рассмотрел вопрос оглашения импичмента Трампа. По результатах:

"за" выступили 57 сенаторов, в том числе 7 республиканцев;

против – 43 однопартийцы 45-го президента.

Несмотря на то, что большинство сенаторов высказались "за", Трампа оправдали.

Президент-неудачник

. Для оглашения импичмента по Конституции США необходимо две трети голосов Сената. То есть 50 демократам нужно было переубедить 17 республиканцев, чего они сделать так и не смогли.

В любом случае Трамп войдет в историю как самый неудачливый президент США: он единственный в истории кому импичмент оглашали дважды. Впервые в истории обвинительный приговор против президента собрал такую большую двухпартийную поддержку.

Рассмотрение дела произошло так быстро из-за того, что история с Трампом изрядно поднадоела и демократам и республиканцам.

Но большинство республиканцев дали понять, что прислушаются к адвокатам Трампа. Последние заявили, что Трампа нельзя судить в порядке импичмента, мол, он уже не президент, а частное лицо.

И этот тезис поддержал и глава республиканцев в Сенате Митч Макконнелл, который хоть и публично осудил действия Трампа и разгромил некоторые аргументы адвокатов, но все же отказался голосовать за импичмент.



Митч Макконнелл / Фото AFP

Позиция адвокатов

Адвокаты настаивали на том, что 6 января, перед штурмом Капитолия Трамп не подстрекал своих сторонников к насильственным действиям. А все его призывы типа "вам нужно идти и бороться за украденные выборы" со сцены перед Белым домом, всего лишь образные выражения.

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Когда же на Трампа обрушились обвинения, что он не остановил толпу призывом, когда стало понятно, что в Капитолии уже есть жертвы, адвокаты заявили, что он не знал о реальной картине событий – что было ложью.

Да и вообще, адвокаты действовали в стиле Трампа, они агрессивно нападали на демократов называя их действия “маниакальным крестовым походом против Трампа".

Сведения участников протеста

Не убедили республиканцев и свидетельства участников захвата Капитолия, которые признались, что пошли на штурм по призыву Трампа.



Сторонники Трампа штурмовали Капитолий / Инфографика 24 канала

Более того, советники бывшего президента признались, что в первые минуты захвата Капитолия, Трамп был доволен тем, что толпа помешала подсчету голосов в Палате представителей и вообще не парился судьбой своих однопартийцев и вице-президента Майка Пенса.

Он не позвонил Пенсу, даже когда узнал, что того эвакуировали из здания Капитолия. Ему попросту было плевать.

Интересно, что Джо Байден сначала пытался отстраниться от процесса, мол, пусть этим занимаются конгрессмены. Но после провального голосования, он все же отреагировал, заявив, что вина Трампа неоспорима, а демократия Америки оказалась хрупкой. И на этом всё.

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Почему же Трампу не огласили импичмент

Всё просто – в этот раз победил не здравый смысл, а грязная политика. И это четко дал понять, еще до голосования, сенатор-республиканец Линдси Грэм. Он заявил, что в ближайшее время руководство Республиканской партии намерено провести встречу с Трампом, чтобы обсудить дальнейшую судьбу партии.

Сам Трамп, за минуту до оглашения ему оправдания в Сенате дав понять – ни в какую политическую историю он не планирует уходить.

Все прекрасно понимают, что за 4 года правления Трамп построил вокруг себя истинный культ личности, настоящую секту, которой плевать на идеологию партии. Отныне Республиканская партия ассоциируется исключительно с личностью Дональда Трампа.

Трамп остается доминирующей фигурой в политике

Действительно, побежденный Байденом, лишенный рупора в виде твиттера, обвиненный в предательстве данной присяги горсткой несогласных республиканцев, Трамп, тем не менее, остается доминирующей фигурой в правой политике.



Дональд Трамп / Фото Getty Images

Даже отсиживаюсь в своей резиденции во Флориде, Трамп остался объектом восхищения тех сторонников, которые шли на насилие 6 января. Они продолжают ему верить.

Заложники своей же авантюры

И тот же глава республиканцев в Сенате МакКоннелл, который угрожал импичментом Трампу, резко сменил риторику. Демократы же надеются, что одурманенные теориями заговора Трампа избиратели, всё же очнутся. И тогда неминуем крах не просто Трампа, а всей республиканской идеологии. И республиканцы это тоже понимают.

Потому тот самый МакКоннелл намекнул, что Трампа нужно постепенно убирать из политики, но не путем сиюминутного импичмента, а продолжительным уголовным преследованием.

А преследовать Трампа есть за что и победа в деле об импичменте – это только начало пути. Ведь обвинения против Трампа в судах, связанных с его попытками сорвать выборы с помощью ложных заявлений о мошенничестве, никто не отменял.

Приведу в пример лишь несколько уголовных дел против Трампа:

► В Вашингтоне продолжаются расследования в связи с беспорядками 6 января. Накануне голосования за импичмент Трампа, прокуратура обнародовала, что захват Капитолия готовился заранее.

► В Джорджии против Трампа открыто дело за давление на госсекретаря штата Раффенспергера, которого бывший президент просил по телефону сфальсифицировать результаты выборов. В случае неповиновения Трамп угрожал госсекретарю расправой.

► В Нью-Йорке продолжается расследование против Трампа, где его обвиняют в крупных финансовых махинациях. А сам город, в связи с этим, аннулировал все контракты с трамповскими компаниями.

Будущее Трампа

Поэтому будущее Трампа весьма незавидно, но Республиканская партия выбрала путь, на котором она, с одной стороны не хочет потерять электорат Трампа, а с другой хочет слить его и постепенно убедить этот самый электорат в том, что отвергая Трампа, не стоит отвергать Республиканскую партию.

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В любом случае в ближайшее время для команды Байдена угроза со стороны Трампа минимальна, а республиканцам предстоит привести в чувство свой электорат.