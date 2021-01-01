Сенат США подолав вето Трампа й розблокував допомогу для України
Сенат США зміг подолати вето президента Дональда Трампа й розблокувати оборонний бюджет на 2021 рік. Серед іншого він включає 250 мільйонів доларів для України, а також нові санкції проти Росії.
Для подолання вето Трампа потрібно було щонайменше 60 голосів сенаторів, а проєкт бюджету підтримали 80 голосами. Про це повідомляє видання CBS News.
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Загалом оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки на 2021 рік передбачає 740 мільярдів доларів на оборонну сферу. Це приблизно у 20 разів більше, ніж увесь річний державний бюджет України.
Бюджет передбачає виділення на оборонні потреби 250 мільйонів доларів (понад 7 мільярдів гривень), а також нові санкції проти Росії та компаній, що будують "Північний потік-2".
Чому Трамп блокував бюджет?
Американський президент раніше наклав вето на оборонний бюджет і заявив, що в ньому немає "критичних заходів для захисту національної безпеки. Мовляв, такий бюджет буде "подарунком" Китаю та Росії.
Як США надає допомогу Україні
- Багатомільйонна допомога для України в державному бюджеті США вже стала доброю традицією. Втім, фактично жодних грошей Штати Україні не надають.
- За передбачені суми Україна може замовляти в США озброєння. Крім того, за них Штати тренують українських військових тощо.
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