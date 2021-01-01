Сенат США зміг подолати вето президента Дональда Трампа й розблокувати оборонний бюджет на 2021 рік. Серед іншого він включає 250 мільйонів доларів для України, а також нові санкції проти Росії.

Для подолання вето Трампа потрібно було щонайменше 60 голосів сенаторів, а проєкт бюджету підтримали 80 голосами. Про це повідомляє видання CBS News.

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Загалом оборонний бюджет Сполучених Штатів Америки на 2021 рік передбачає 740 мільярдів доларів на оборонну сферу. Це приблизно у 20 разів більше, ніж увесь річний державний бюджет України.

Бюджет передбачає виділення на оборонні потреби 250 мільйонів доларів (понад 7 мільярдів гривень), а також нові санкції проти Росії та компаній, що будують "Північний потік-2".

Чому Трамп блокував бюджет?

Американський президент раніше наклав вето на оборонний бюджет і заявив, що в ньому немає "критичних заходів для захисту національної безпеки. Мовляв, такий бюджет буде "подарунком" Китаю та Росії.

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