Касаційний адміністративний суд Верховного Суду скасував указ п'ятого президента Петра Порошенка про звільнення першого заступника директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Семочка. Рішення набирає чинності після завершення терміну подання апеляційної скарги, тобто протягом 30 днів.

Що вимагав Семочко, як реагував суд

Позов Семочко подав ще наприкінці весни 2019 року. А тепер Верховний суд прийняв рішення на його користь, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела.

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Сергій Семочко вимагав скасувати указ п'ятого президента Петра Порошенка від 2019 року про звільнення його з посади. Він переконував, що указ незаконний, бо під час звільнення він перебував на лікарняному.

Однак 24 червня 2020 року суд відмовився розглядати позов екскерівника Служби зовнішньої розвідки, зазначивши, що той подав його з пропуском 30-денного терміну.

Тоді Семочко оскаржив це рішення суду у Великій палаті Верховного Суду. Вона прийняла позицію чиновника, зобов'язавши Касаційний адмінсуд розглянути справу, попри порушення термінів.

Яке рішення прийняв Верховний суд 13 січня

Цього дня колегія суддів Касаційного адмінсуду на чолі з Іриною Васильєвої винесла вердикт.

Адміністративний позов Семочка до президента задоволено частково. Визнано протиправним та скасовано указ президента України від 12 квітня 2019 року,

– йдеться у повідомленні.

У задоволенні решти позовних вимог позивачеві відмовили.

Хто такий Сергій Семочко? Це колишній очільник Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ у період з 2015 по 2017 роки. Крім того, він обіймав посаду глави Головного управління СБУ у Києві та області у 2017 – 2018 роках. А з липня 2018 року був першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Розслідування щодо Семочка: основне