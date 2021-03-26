Джерело:фейсбук Семена Семенченка
Колишньому народному депутату Семену Семенченку вручили підозру. СБУ закидає йому створення незаконного збройного формування.
За словами Семенченка, судове засідання у справі відбудеться 26 березня о 17:00 у Печерському суді Києва.
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"Буде моя дружина, мої діти й ті побратими, хто вже не на фронті й ще на свободі. Яке б не було рішення суду, я готовий. Слава Україні", – написав він.
Зазначимо, що Семенченко спростовує усі звинувачення. Крім цього, він запевнив, що не має наміру "їхати за кордон або ховатися від слідства."Зверніть увагу! Печерський суд Києва відправив інших підозрюваних у цій справі – Олександра Новікова, Сергія Акимовича та Ігоря Орленка – під цілодобовий домашній арешт.