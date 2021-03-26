Семену Семенченку вручили підозру

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Джерело:

фейсбук Семена Семенченка

Колишньому народному депутату Семену Семенченку вручили підозру. СБУ закидає йому створення незаконного збройного формування.

За словами Семенченка, судове засідання у справі відбудеться 26 березня о 17:00 у Печерському суді Києва.

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"Буде моя дружина, мої діти й ті побратими, хто вже не на фронті й ще на свободі. Яке б не було рішення суду, я готовий. Слава Україні", – написав він.

Зазначимо, що Семенченко спростовує усі звинувачення. Крім цього, він запевнив, що не має наміру "їхати за кордон або ховатися від слідства."

Зверніть увагу! Печерський суд Києва відправив інших підозрюваних у цій справі – Олександра Новікова, Сергія Акимовича та Ігоря Орленка – під цілодобовий домашній арешт.

Справа Семенченка – Шевченка: що варто знати

  • Напередодні у Службі безпеки України заявили, що припинили діяльність так званої "приватної військової компанії".
  • У організації підозрюють екснардепа Семена Семенченка та "позаштатного агента НАБУ" Євгена Шевченка.
  • У відомстві наголосили, що її діяльність була спрямована на вчинення важких злочинів, зокрема – проти нацбезпеки України.
  • Семенченка та Шевченка підозрюють й у можливій організації протиправної схеми щодо ввезення військових запчастин з Росії.