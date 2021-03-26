Семену Семенченку вручили підозру
Колишньому народному депутату Семену Семенченку вручили підозру. СБУ закидає йому створення незаконного збройного формування.
Джерело:фейсбук Семена Семенченка
За словами Семенченка, судове засідання у справі відбудеться 26 березня о 17:00 у Печерському суді Києва.
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"Буде моя дружина, мої діти й ті побратими, хто вже не на фронті й ще на свободі. Яке б не було рішення суду, я готовий. Слава Україні", – написав він.
Зазначимо, що Семенченко спростовує усі звинувачення. Крім цього, він запевнив, що не має наміру "їхати за кордон або ховатися від слідства."
Справа Семенченка – Шевченка: що варто знати
- Напередодні у Службі безпеки України заявили, що припинили діяльність так званої "приватної військової компанії".
- У організації підозрюють екснардепа Семена Семенченка та "позаштатного агента НАБУ" Євгена Шевченка.
- У відомстві наголосили, що її діяльність була спрямована на вчинення важких злочинів, зокрема – проти нацбезпеки України.
- Семенченка та Шевченка підозрюють й у можливій організації протиправної схеми щодо ввезення військових запчастин з Росії.
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