Колишньому народному депутату Семену Семенченку вручили підозру. СБУ закидає йому створення незаконного збройного формування.

За словами Семенченка, судове засідання у справі відбудеться 26 березня о 17:00 у Печерському суді Києва.

Раніше Справа Семенченка – Шевченка: СБУ оприлюднила нові докази

"Буде моя дружина, мої діти й ті побратими, хто вже не на фронті й ще на свободі. Яке б не було рішення суду, я готовий. Слава Україні", – написав він.

Зазначимо, що Семенченко спростовує усі звинувачення. Крім цього, він запевнив, що не має наміру "їхати за кордон або ховатися від слідства."

Зверніть увагу! Печерський суд Києва відправив інших підозрюваних у цій справі – Олександра Новікова, Сергія Акимовича та Ігоря Орленка – під цілодобовий домашній арешт.

Справа Семенченка – Шевченка: що варто знати