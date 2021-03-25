Семенченко і Шевченко набирали експравоохоронців і військових для приватних армій

Джерело:24 канал
У СБУ розповіли, що Семен Семенченко та Євген Шевченко зареєстрували на території однієї з країн приватну військову компанію. Українських чоловіків готували до працевлаштування в іноземних державах.
Під час брифінгу у СБУ розповіли, що ці дії фактично можна прирівняти до найманства. Таку діяльність забороняє законодавство України.
Зауважте Агент НАБУ Шевченко пов'язує підозру від СБУ з "Вагнергейтом"
Саме підготовка наших громадян України, чоловіків, відбувалася саме для подальшого їхнього працевлаштування закордон,
– мовиться у повідомленні.
Новина доповнюється