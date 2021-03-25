У СБУ розповіли, що Семен Семенченко та Євген Шевченко зареєстрували на території однієї з країн приватну військову компанію. Українських чоловіків готували до працевлаштування в іноземних державах.

Під час брифінгу у СБУ розповіли, що ці дії фактично можна прирівняти до найманства. Таку діяльність забороняє законодавство України.

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Саме підготовка наших громадян України, чоловіків, відбувалася саме для подальшого їхнього працевлаштування закордон,

– мовиться у повідомленні.

Що ще сказали у СБУ

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