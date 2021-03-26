З подивом дізнався, що оголошений СБУ "найстрашнішим терористом", – Семенченко

Екснардепу Семену Семенченку та "позаштатному агенту НАБУ" Євгену Шевченку повідомили про підозру за створення приватної військової компанії. У СБУ кажуть, що вони незаконно постачали зброю. Сам Семенченко відкидає усі звинувачення та каже, що завжди діяв в інтересах України.

Своє бачення ситуації Семенченко описав у фейсбуці. Він зазначив, що на кілька днів взяв вихідні, відсвяткував день СБУ з товаришами, а тоді вийшов на роботу.

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Семенченко відкидає усі звинувачення СБУ

З подивом дізнався, що за час моєї відсутності я був оголошений СБУ найстрашнішим терористом. Інформація про те, що мене заарештували і оголосили про підозру, не відповідає дійсності. Я завжди діяв в інтересах України і відкидаю всі звинувачення СБУ,

– написав екснардеп.

Екснардеп сам готовий приїхати в СБУ, аби дати пояснення

Семенченко наголосив, що відстоював на судах інтереси сотні репресованих добровольців, отож відстоювати себе – готовий. Наразі він сам їде в СБУ, аби дати пояснення.

Як український доброволець, один з перших, хто в 2014 взяв в руки зброю для захисту своєї країни, не збираюся завертатися в "пледік", їхати за кордон або ховатися від слідства,

– додав Семенченко.

Що відомо про справу проти Шевченка та Семенченка