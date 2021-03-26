З подивом дізнався, що оголошений СБУ "найстрашнішим терористом", – Семенченко
Екснардепу Семену Семенченку та "позаштатному агенту НАБУ" Євгену Шевченку повідомили про підозру за створення приватної військової компанії. У СБУ кажуть, що вони незаконно постачали зброю. Сам Семенченко відкидає усі звинувачення та каже, що завжди діяв в інтересах України.
Джерело:Фейсбук Семена Семенченка
Своє бачення ситуації Семенченко описав у фейсбуці. Він зазначив, що на кілька днів взяв вихідні, відсвяткував день СБУ з товаришами, а тоді вийшов на роботу.
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Семенченко відкидає усі звинувачення СБУ
З подивом дізнався, що за час моєї відсутності я був оголошений СБУ найстрашнішим терористом. Інформація про те, що мене заарештували і оголосили про підозру, не відповідає дійсності. Я завжди діяв в інтересах України і відкидаю всі звинувачення СБУ,
– написав екснардеп.
Екснардеп сам готовий приїхати в СБУ, аби дати пояснення
Семенченко наголосив, що відстоював на судах інтереси сотні репресованих добровольців, отож відстоювати себе – готовий. Наразі він сам їде в СБУ, аби дати пояснення.
Як український доброволець, один з перших, хто в 2014 взяв в руки зброю для захисту своєї країни, не збираюся завертатися в "пледік", їхати за кордон або ховатися від слідства,
– додав Семенченко.
Що відомо про справу проти Шевченка та Семенченка
- У СБУ заявили, що припинили діяльність ПВК, яку організували Шевченко та Семенченко.
- Діяльність організації була спрямована на вчинення важких злочинів – зокрема, проти нацбезпеки України.
- Загалом до ПВК входили 150 осіб.
- Майбутніх членів готували на спеціальній тренувальній базі у Київській області.
- Також Семенченка та Шевченка підозрюють у можливій організації протиправної схеми щодо ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів з Росії.
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