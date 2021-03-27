Семенченко, якого напередодні арештували, опинився в лікарні

Джерело:24 канал
Семена Семенченка 26 березня рішенням суду взяли під варту на 2 місяці. Після оголошення вироку колишнього народного депутата госпіталізували. Адвокат скаржиться, що його не пускають до підзахисного.
Інформацію про госпіталізацію Семенченка у телеграмі повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук.
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За словами екснардепа, після оголошення рішення суду про арешт Семенченку стало зле, тому його госпіталізували.
Наразі він перебуває в лікарні під охороною й отримує необхідну медичну допомогу,
– зазначив Мосійчук.
Інформацію про госпіталізацію підтвердив і адвокат Влад Добош. Однак він поскаржився, що до Семенченка не пускають відвідувачів.
До Семена Семенченка в лікарню не пускає конвой, а конвою наказав якийсь начальник, мотивуючи що субота – вихідний день, і у них інструкція,
– написав Добош.
Адвокат додав, що вже подав заяву про втручання в роботу захисника.