Семенченко, якого напередодні арештували, опинився в лікарні
Семена Семенченка 26 березня рішенням суду взяли під варту на 2 місяці. Після оголошення вироку колишнього народного депутата госпіталізували. Адвокат скаржиться, що його не пускають до підзахисного.
Джерело:24 канал
Інформацію про госпіталізацію Семенченка у телеграмі повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук.
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Семенченко опинився у лікарні
За словами екснардепа, після оголошення рішення суду про арешт Семенченку стало зле, тому його госпіталізували.
Наразі він перебуває в лікарні під охороною й отримує необхідну медичну допомогу,
– зазначив Мосійчук.
До нього не пускають адвоката
Інформацію про госпіталізацію підтвердив і адвокат Влад Добош. Однак він поскаржився, що до Семенченка не пускають відвідувачів.
До Семена Семенченка в лікарню не пускає конвой, а конвою наказав якийсь начальник, мотивуючи що субота – вихідний день, і у них інструкція,
– написав Добош.
Адвокат додав, що вже подав заяву про втручання в роботу захисника.
Справа Семенченка – Шевченка: основне
- Раніше Служба безпеки України заявила, що припинили діяльність так званої "приватної військової компанії".
- В її організації підозрюють екснардепа Семена Семенченка та "позаштатного агента НАБУ" Євгена Шевченка.
- У відомстві наголосили, що її діяльність "ПВК" була спрямована на вчинення важких злочинів, зокрема – проти нацбезпеки України.
- Через це Семенченку вручили повідомлення про підозру, а згодом обрали запобіжний захід – відправили під варту на 2 місяці без можливості внесення застави.
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