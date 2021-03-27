Семена Семенченка 26 березня рішенням суду взяли під варту на 2 місяці. Після оголошення вироку колишнього народного депутата госпіталізували. Адвокат скаржиться, що його не пускають до підзахисного.

Інформацію про госпіталізацію Семенченка у телеграмі повідомив колишній народний депутат Ігор Мосійчук.

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Семенченко опинився у лікарні

За словами екснардепа, після оголошення рішення суду про арешт Семенченку стало зле, тому його госпіталізували.

Наразі він перебуває в лікарні під охороною й отримує необхідну медичну допомогу,

– зазначив Мосійчук.

До нього не пускають адвоката

Інформацію про госпіталізацію підтвердив і адвокат Влад Добош. Однак він поскаржився, що до Семенченка не пускають відвідувачів.

До Семена Семенченка в лікарню не пускає конвой, а конвою наказав якийсь начальник, мотивуючи що субота – вихідний день, і у них інструкція,

– написав Добош.

Адвокат додав, що вже подав заяву про втручання в роботу захисника.

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