В Україні селищні старости матимуть нові ефективні повноваження. Кабінет Міністрів подав у парламент відповідний законопроєкт.

Інститут старост потребує змін

Незабаром проєкт закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост" розгляне профільний комітет. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

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У відомстві зазначають, що інститут старост працює в Україні вже 5 років, однак потребує змін.

Мінрегіоном разом з народними депутатами розроблено та подано у парламент законопроєкт, який дозволить наділити селищних старост дійсно ефективними функціями,

– запевнили в міністерстві.

Крім того, жителі громад матимуть змогу впливати на вибір кандидатур старост.

Яка наразі відбувається призначення старост

Селищного старосту призначають ради за поданням голови громади, часто без урахування думки людей.

У відомстві додають, що також такі призначення не враховують професійні та особисті якості кандидатів, натомість пов'язані із "кумівством".

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Які зміни пропонують у законопроєкті

У документі пропонують, щоб старост затверджувала місцева рада за поданням голови. Однак цьому має передувати обов'язкове публічне обговорення усіх кандидатур в окрузі.

Нові повноваження селищних старост

Відповідно до документа, староста не входитиме до виконавчого комітету ради, але буде мати багато повноважень:

право дорадчого голосу;

право бути присутнім на засіданні виконкому, на сесії;

право представляти інтереси жителів свого старостинського округу та брати участь у підготовці пропозицій до проєкту бюджету громади.

Староста звітуватиме не лише перед радою громади, але й перед жителями старостинського округу.

Однак староста не матиме права

працювати за сумісництвом, навіть на громадських засадах;

займатись підприємницькою діяльністю та одержувати від цього прибуток.

Водночас під заборону не потрапляє викладацька, наукова або творча робота у позаробочий час.

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