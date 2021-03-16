Душив, показував геніталії, – у селі розповіли про підозрюваного у вбивстві Марії Борисової

Наразі чоловік, якого підозрюють у вбивстві 7-річної Марії Борисової, перебуває у слідчому ізоляторі. Його односельчани говорять про нього, як про агресивного сусіда, який мав проблеми з алкоголем.

У населеному пункті розповіли, що тверезим 63-річний чоловік нікого не зачіпав, але все змінювалось після вживання ним алкоголем. Про це мовиться на одному з українських телеканалів.

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Знущався над дітьми

Місцеві знали, що нього є 3 судимості, зокрема – за хуліганство та побиття людей. Тому боялися чоловіка, деколи навіть не виходили з квартир.

Я його боялася, якщо вип'є. Це дуже жорстока людина. Дітей душив, показував геніталії свої,

– поділилась жителька Щасливого Олександра Юнгіна.

Саме над дітьми Наталії Глобової, яка була сусідкою підозрюваного, познущався чоловік. За її словами, вона написала заяву про інцидент, але поліція майже одразу відпустила його.

, що підозрюваний у вбивстві 7-річної дівчинки відмовився давати свідчення

"Поліція до мене приїхала, забрала його, але через годину відпустила. Як нам сказали – ну не було ж тяжких тілесних ушкоджень", – додала Глобова. Через проблеми з алкоголем та численні побиття чоловіка покинула дружина з дітьми.

Жителі Щасливого повністю не заспокоїлись

Чоловік опинився у слідчому ізоляторі, але жителі Щасливого повністю не заспокоїлись: з приміщень не виходять, дітей не пускають на вулицю. За їхніми словами, страх відпустить тільки тоді, коли вбивцю Марії Борисової засудять.

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