З боку Росії ведеться дипломатично-вакційна гра, – Данілов про "Супутник V"

Джерело:Укрінформ
Москва продовжує нав'язувати свою вакцину європейським країнам. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов називає такі дії Росії "дипломатично- вакційною грою".
Угорщина, Чехія та Словаччина вакцинують своїх громадян російською вакциною "Супутник V", не заважаючи на відсутність сертифікації цього лікарського засобу. Проте владу цих країн не дивує й низький рівень щеплень на батьківщині вакцини.
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Якщо Росія справді має вакцину, яка заслуговує на визнання у світі, то вона насамперед здійснювала б щеплення свого населення. Тим часом рівень вакцинації в Росії вельми низький. Можемо стверджувати, що з боку Росії ведеться дипломатично-вакційна гра,
– заявив Олексій Данілов.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу