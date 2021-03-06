З боку Росії ведеться дипломатично-вакційна гра, – Данілов про "Супутник V"
Москва продовжує нав'язувати свою вакцину європейським країнам. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов називає такі дії Росії "дипломатично- вакційною грою".
Джерело:Укрінформ
Угорщина, Чехія та Словаччина вакцинують своїх громадян російською вакциною "Супутник V", не заважаючи на відсутність сертифікації цього лікарського засобу. Проте владу цих країн не дивує й низький рівень щеплень на батьківщині вакцини.
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Якщо Росія справді має вакцину, яка заслуговує на визнання у світі, то вона насамперед здійснювала б щеплення свого населення. Тим часом рівень вакцинації в Росії вельми низький. Можемо стверджувати, що з боку Росії ведеться дипломатично-вакційна гра,
– заявив Олексій Данілов.
Скільки щеплень зробили у Росії
За даними " Настоящего времени" у Росії зробили щеплення близько 3% населення. Це рекордно низький показник, зважаючи на кількість вакцин, яку вже продали в Кремлі. Проте, й сам Путін досі не зробив щеплення своїм "Супутником V".
Що відомо про "Супутник V"
- Вакцина досі не сертифікована в ЄС, бо російська влада навіть не подала заявки на реєстрацію цього лікарського засобу.
- Препарат досі не пройшов третю, найважливішу стадію – клінічних випробувань. Тобто фактично не доведена її ефективність.
- Проте у кількох країнах світу вакцину схвалили на державному рівні. Наприклад, у Словаччині, Чорногорії, Сирії, Білорусі та Вірменії.
Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу
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