Москва продовжує нав'язувати свою вакцину європейським країнам. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов називає такі дії Росії "дипломатично- вакційною грою".

Угорщина, Чехія та Словаччина вакцинують своїх громадян російською вакциною "Супутник V", не заважаючи на відсутність сертифікації цього лікарського засобу. Проте владу цих країн не дивує й низький рівень щеплень на батьківщині вакцини.

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Якщо Росія справді має вакцину, яка заслуговує на визнання у світі, то вона насамперед здійснювала б щеплення свого населення. Тим часом рівень вакцинації в Росії вельми низький. Можемо стверджувати, що з боку Росії ведеться дипломатично-вакційна гра,

– заявив Олексій Данілов.

Скільки щеплень зробили у Росії

За даними " За даними " Настоящего времени " у Росії зробили щеплення близько 3% населення. Це рекордно низький показник, зважаючи на кількість вакцин, яку вже продали в Кремлі. Проте, й сам Путін досі не зробив щеплення своїм "Супутником V".

Що відомо про "Супутник V"

Вакцина досі не сертифікована в ЄС, бо російська влада навіть не подала заявки на реєстрацію цього лікарського засобу.

Препарат досі не пройшов третю, найважливішу стадію – клінічних випробувань. Тобто фактично не доведена її ефективність.

Проте у кількох країнах світу вакцину схвалили на державному рівні. Наприклад, у Словаччині, Чорногорії, Сирії, Білорусі та Вірменії.

Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу