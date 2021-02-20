Секрет Полішинеля: складні взаємини Порошенка і телеканалу "Прямий"

Вислів "секрет Полішенеля" означає таємницю, яка і так всім відома. Днями ось такий секрет видав колишній президент Петро Порошенко. Він заявив, що став власником телеканалу "Прямий".

Джерело: "Права на правду" на 24 каналі

Мовляв, після закриття холдингу Віктор Медведчука влада взялася за інші, так би мовити, опозиційні телеканали. Тому, щоб убезпечити "Прямий" від санкцій Ради нацбезпеки і оборони, Порошенко купив цей телеканал у ексрегіонала Володимира Макеєнка.

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Макеєнко нічого не знав про канал

Це ж треба, яка сенсаційна новина! А то, можна подумати, всі ці роки ми не здогадувалися, що телеканал, на якому зранку до ночі вихваляють Петра Олексійовича, насправді належить йому ж самому. А пан Макеєнко – просто виконує роль підставної особи, на яку цей телеканал оформили.

Коли Макеєнка декілька років тому не міг розповісти, як працює цей телеканал і чи планує він на ньому заробляти гроші.

Ви десь бачили бізнесмена, який міг вкласти гроші (а телебачення – це дуже недешеве задоволення) і водночас не сподіватись повернути інвестиції?



Володимир Макеєнко / Фото LB.ua

Та, власне, у Макеєнка і не було навіть офіційно задекларованих доходів, які б дозволяли створити і роками утримувати таку "махіну" як телеканал "Прямий".

Порошенко офіційно став власником "Прямого"

Відтак те, про що раніше всі і так здогадувалися – тепер отримало офіційне підтвердження. Справжнім власником "Прямого" є Петро Олексійович Порошенко – п'ятий президент України, який полюбляє про себе як монарх висловлюватися у третій особі.

Чому ж тоді Порошенко раніше не заявив про контроль над цим телеканалом? Адже свого часу Петро Олексійович на пряме питання про "Прямий" телеканал відповідав рішуче і відверто – він, мовляв, тут ні до чого.

Перевірка від української влади

Аж тут нинішня влада спочатку взялася за проросійські телепомийки Медведчука, а далі пообіцяла перевірити, хто з олігархів насправді контролює найбільші телеканали країни.

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І тоді неминуче перед паном Макеєнком постало б питання – звідки у нього гроші на утримання "Прямого"? І невдовзі з'ясувалося б, що Макеєнко просто банально не має грошей для такого дорого задоволення як телебачення. І ці гроші за нього в телеканал вкладав хтось інший, впливовіший.

І що ці гроші можуть дуже темне походження. Адже офіційно в декларації Петра Порошенка, коли він був президентом, ви не знайдете жодної копійки, яка була б офіційно витрачена на створення і підтримку "Прямого".

Отож, ці гроші, очевидно, виймалися через чисельні корупційні схеми і вкладалися в канал, на якому Порошенка рекламували щодня в режимі нон-стоп.



Макеєнко і Порошенко / Колаж 24 каналу

Фінансування "Прямого" з корупційних схем

► З яких схем могли приходити гроші? Ну, наприклад, зі схеми "Роттердам+", на якій всіх нас, споживачів електроенергії, за попередньої влади "нагріли" на 17 мільярдів гривень.

► Або схеми крадіжок в Укроборонпромі за допомогою так званих Свинарчуків.

► Або на крадіжці мільярдів банківського рефінансування 5 років тому, через що гривня суттєво просіла і ми суттєво збідніли.

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Цих схем було чимало, і ми можемо лише здогадуватися, з якої фінансувався цей телеканал в часи попереднього президента. А те, що він фінансувався саме з корупційних оборудок, так цього не приховували навіть в оточенні п'ятого президента.

Крадені гроші для каналу

Пам'ятаєте, як наближений до адміністрації тодішнього глави держави блогер Карл Волох в часи президента Порошенка зробив відверту заяву.

Владі доводиться красти, для того, щоб на ці гроші інформаційно та організаційно протистояти атаці путінсько-олігархічних інформаційних військ. Розкрутка та утримання каналу "Прямого", наприклад, вартує купу грошей. Як ви думаєте, звідки вони беруться,

– заявив Волох.

Але найбільший цинізм цієї історії навіть не в тому, що канал "Прямий" міг фінансуватися з масштабних корупційних оборудок.



В чому цинізм Порошенка / Фото Дмитра Ларіна

Зізнання у роковини Революції Гідності

Найбільший цинізм в тому, що Петро Порошенко зробив зізнання про свій офіційний контроль над каналом саме в ті дні, коли ми відзначаємо роковини Революції Гідності і з сумом згадуємо про криваві події на Євромайдані.

Канал "Прямий" до Революції Гідності називався телеканал "Тоніс" і в часи президента Віктора Януковича належав його старшому сину – Олександру.

А потім, після втечі Януковича, за президенства Порошенка, "Тоніс" не передали у державну власність і не продали з аукціону. Його записали на дивакуватого колишнього регіонала Макеєнка, який, аби не нести відповідальність за події Євромайдану, напевне, був готовий на себе оформити і Липецьку фабрику "Рошен", а не лише якийсь там київський телеканал.



Син Януковича володів каналом "Тоніс" / Фото TASS

Підсумок Майдану для Порошенка і Януковича

У підсумку, в часи президента Порошенка жодну кримінальну справу про корупцію Януковича і його сім'ї так і не довели до суду. А гроші на рахунках сім'ї Януковича, які були заарештовані одразу після Майдану, зрештою, зникли в невідомому напрямку.

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Ось такий підсумок Революції Гідності для четвертого і п'ятого українських президентів. Один і після втечі з України зберіг багато з того, що награбував зі своїм донецьким оточенням. А інший президент, як тепер бачимо, після Революції став власником ще одного телеканалу.