СБУ звернулася у прокуратуру по міжнародну допомогу з арештом Шарія

СБУ скерувала до Київської міської прокуратури запити про міжнародну правову допомогу в арешті Анатолія Шарія. Відомство просить провести слідчі дії на території інших країн.

Що заявили у СБУ

У ході досудового розслідування виявили факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації "Партії Шарія".

Читайте також Захищають інтереси агресора, – одразу 2 міста вимагають заборонити ОПЗЖ та "Партію Шарія"

Вказані відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про підроблення документів. Ці матеріали також направили у прокуратуру для подальшого правового реагування.

Зауважимо, раніше Шарія оголосили у державний розшук, бо він не з'явився на допит.

Що відомо про справу Шарія

16 лютого СБУ оголосила підозру одіозному блогеру одразу за двома статтями. Його звинуватили у державній зраді та порушенні рівноправності людей. Мовиться про розпалювання національної ворожнечі та приниження честі і гідності.

Сам Шарій каже, що справа проти нього буцімто політична. Крім того, він заявив, що підозру йому ніхто не оголошував.

Проросійський пропагандист двічі не прийшов на допит, бо перебуває в Іспанії.

голови правління ГО "ОПОРА" Ольги Айвазовської діяльність "Партії Шарія" не можуть заборонити лише через підозру блог

За словамиеру. Все тому, що Шарій формально не очолює партію, а вручення підозри не обвинувачувальним вироком.