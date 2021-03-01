СБУ звернулася у прокуратуру по міжнародну допомогу з арештом Шарія

Джерело:СБУ
СБУ скерувала до Київської міської прокуратури запити про міжнародну правову допомогу в арешті Анатолія Шарія. Відомство просить провести слідчі дії на території інших країн.
У ході досудового розслідування виявили факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації "Партії Шарія".
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Вказані відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про підроблення документів. Ці матеріали також направили у прокуратуру для подальшого правового реагування.
Зауважимо, раніше Шарія оголосили у державний розшук, бо він не з'явився на допит.