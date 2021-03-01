СБУ звернулася у прокуратуру по міжнародну допомогу з арештом Шарія

1 березня 2021 , 15:07
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Джерело:

СБУ

СБУ скерувала до Київської міської прокуратури запити про міжнародну правову допомогу в арешті Анатолія Шарія. Відомство просить провести слідчі дії на території інших країн.

Що заявили у СБУ

У ході досудового розслідування виявили факт внесення завідомо неправдивих даних під час перереєстрації "Партії Шарія".

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Вказані відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про підроблення документів. Ці матеріали також направили у прокуратуру для подальшого правового реагування.

Зауважимо, раніше Шарія оголосили у державний розшук, бо він не з'явився на допит.

Що відомо про справу Шарія

Зверніть увагу! За словами голови правління ГО "ОПОРА" Ольги Айвазовської діяльність "Партії Шарія" не можуть заборонити лише через підозру блогеру. Все тому, що Шарій формально не очолює партію, а вручення підозри не обвинувачувальним вироком.