СБУ знала про існування "охоронної фірми", – фігуранти справи Семенченка

Фігуранти у справі про створенні "приватної військової компанії Семенченка" заявили, що СБУ знала про її існування. Вони запевнили, що відомство мало давати експертну оцінку контрактам цієї "охоронної фірми".

Ветеран АТО Анатолій Виногродський підкреслив, що приватна військова компанія мала умовні переговори зі Службою безпеки України.

Зверніть увагу ПВК Семенченка "здав" один з її колишніх членів

За його словами, аби протидіяти ризикам, потрібно було укладати договори, умовно – із СБУ, МВС та Головним розвідувальним управлінням.

"Аби вони надавали кураторів під цю справу. Зі Службою безпеки України у нас були попередні розмови, контакти", – пояснив Виногродський.

Про те, що як тільки ми почнемо працювати, ми, звісно, починаємо працювати з так званими кураторами, які ведуть ці напрямки,

– додав він.

Підозрюваний у справі Семенченка також наголосив, що робота приватної військової компанії є неможливою без контролю держави.

ПВК не планувала роботу в Україні, – Виногродський

Анатолій Виногродський з позивним "Гал" – колишній командир батальйону Донбасу. Наразі він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

Сергій Ружицький, який також фігурує у справі як керівник компанії, запевнив, що ПВК не працювала жодного дня. Водночас фігуранти не сказали, з ким контактували у названих відомствах.

Сергій Ружицький з позивним "Тезка" – ветеран АТО, ексбоєць батальйону "Донбасу". Брав участь у боях під Іловайськом. Йому ще не повідомляли про підозру.

Крім цього, "Гал" зазначив, що представники формування жили у приміщенні почесного консула України в Курдистані, а фірма не мала наміру працювати на території України.

"Планувалися роботи щодо організації логістики на території нафтопереробних заводів, які охороняли американське представництво в Сирії", – пояснив він.

Справа ПВК Семенченка: коротко