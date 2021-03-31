СБУ знала про існування "охоронної фірми", – фігуранти справи Семенченка
Фігуранти у справі про створенні "приватної військової компанії Семенченка" заявили, що СБУ знала про її існування. Вони запевнили, що відомство мало давати експертну оцінку контрактам цієї "охоронної фірми".
Джерело:УП
Ветеран АТО Анатолій Виногродський підкреслив, що приватна військова компанія мала умовні переговори зі Службою безпеки України.
Зверніть увагу ПВК Семенченка "здав" один з її колишніх членів
Про те, що як тільки ми почнемо працювати, ми, звісно, починаємо працювати з так званими кураторами, які ведуть ці напрямки,
– додав він.
Підозрюваний у справі Семенченка також наголосив, що робота приватної військової компанії є неможливою без контролю держави.
ПВК не планувала роботу в Україні, – Виногродський
Сергій Ружицький, який також фігурує у справі як керівник компанії, запевнив, що ПВК не працювала жодного дня. Водночас фігуранти не сказали, з ким контактували у названих відомствах.
Крім цього, "Гал" зазначив, що представники формування жили у приміщенні почесного консула України в Курдистані, а фірма не мала наміру працювати на території України.
"Планувалися роботи щодо організації логістики на території нафтопереробних заводів, які охороняли американське представництво в Сирії", – пояснив він.
Справа ПВК Семенченка: коротко
- У СБУ повідомили, що припинили діяльність "приватної військової компанії", у створенні якої підозрюють Семена Семенченка та Євгена Шевченка.
- Також фігурантам справи закидають можливу організацію протиправної схеми щодо ввезення військових запчастин і товарів з Росії.
- У СБУ підкреслили, що діяльність цієї ПВК була спрямована на вчинення важких злочинів, зокрема – проти національної безпеки України.
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