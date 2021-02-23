СБУ затримала терориста, нагородженого за захоплення Криму: фото

Працівники СБУ викрили та затримали чоловіка, якого називають "активістом кримської весни". У 2014 році зловмисник допоміг росіянам захопити півострів.

Як зазначили у прессцентрі СБУ, чоловікові вже повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України.

Дивіться також Працювали в Криму: у СБУ пояснили, чому запровадили санкції проти мережі "Спортмастер"

Зловмисника затримали під час спроби проїхати до материкової частини України з окупованої території.

Спостерігав на дільницях та закликав йти на "вибори"

За даними слідства, у 2014 році підозрюваний перебував в організації "Автоканал Севастополя" та сприяв окупації Криму Росією.

Під час "виборів" до місцевої адміністрації терорист діяв у складі "Самооборони Криму".

Зловмисник підбурював мешканців Криму йти на незаконне голосування, а також здійснював спостереження на виборчих дільницях.

Крім того, згідно з даними СБУ, підозрюваного нагородили за службу терористичній державі медаллю "В ознаменование 5 годовщины начала русской весны 23.02.2014-23.02.2019".

Зловмиснику інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України Кримінального кодексу України.

Йому вже обрали запобіжний захід у вигляди тримання під вартою.