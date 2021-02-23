СБУ затримала терориста, нагородженого за захоплення Криму: фото

Джерело:СБУ
Працівники СБУ викрили та затримали чоловіка, якого називають "активістом кримської весни". У 2014 році зловмисник допоміг росіянам захопити півострів.
Як зазначили у прессцентрі СБУ, чоловікові вже повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України.
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Крім того, згідно з даними СБУ, підозрюваного нагородили за службу терористичній державі медаллю "В ознаменование 5 годовщины начала русской весны 23.02.2014-23.02.2019".
Зловмиснику інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України Кримінального кодексу України.
Йому вже обрали запобіжний захід у вигляди тримання під вартою.