СБУ затримала терориста, нагородженого за захоплення Криму: фото
Працівники СБУ викрили та затримали чоловіка, якого називають "активістом кримської весни". У 2014 році зловмисник допоміг росіянам захопити півострів.
Джерело:СБУ
Як зазначили у прессцентрі СБУ, чоловікові вже повідомили про підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканість України.
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Спостерігав на дільницях та закликав йти на "вибори"
- За даними слідства, у 2014 році підозрюваний перебував в організації "Автоканал Севастополя" та сприяв окупації Криму Росією.
- Під час "виборів" до місцевої адміністрації терорист діяв у складі "Самооборони Криму".
- Зловмисник підбурював мешканців Криму йти на незаконне голосування, а також здійснював спостереження на виборчих дільницях.
Крім того, згідно з даними СБУ, підозрюваного нагородили за службу терористичній державі медаллю "В ознаменование 5 годовщины начала русской весны 23.02.2014-23.02.2019".
Зловмиснику інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України Кримінального кодексу України.
Йому вже обрали запобіжний захід у вигляди тримання під вартою.
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