СБУ затримала розвідника бойовиків: він розповів про свавілля окупантів – відео

28 січня 2021 , 14:27
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На Донеччині контррозвідка СБУ затримала розвідника терористичних організацій, які воюють проти українських воїнів. Поплічник бойовиків спостерігав за зміною позицій військ Збройних сил України.

Джерело: СБУ

Колишній борець за "русский мир" на Донбасі дав свідчення щодо причетності Росії до військової агресії на Сході України.

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Що встановили правоохоронці

  • Мешканець Донеччини у 2016 році приєднався до незаконних збройних формувань, зокрема до розвідувального підрозділу НЗФ. Його учасники воюють проти українських бійців неподалік Докучаєвська, Авдіївки, Луганська та селища Стила.
  • Зловмисник безпосередньо здійснював спостереження за передовими позиціями військ ЗСУ, а також за їхнім переміщенням.
  • Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за статтею про створення терористичної групи чи організації.
  • Поплічнику бойовиків загрожує від 8 до 15 років тюремного терміну.
  • Триває досудове розслідування.

Затриманий співпрацює зі слідством

  • Житель Донеччини надає покази щодо діяльності терористичної організації та причетності Росії до окупації територій Донецької та Луганської областей.
  • Також він розповів, як бойовики створюють інфоприводи для проросійських ЗМІ.
  • Вони обстрілюють населені пункти і позиції українських військових, а потім видають це за провокації зі сторони ЗСУ.
  • Затриманий також розповів, як російські кадрові офіцери вчиняють свавілля щодо місцевих бойовиків.

Затриманий поплічник бойовиків дав свідчення: відео СБУ