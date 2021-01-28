На Донеччині контррозвідка СБУ затримала розвідника терористичних організацій, які воюють проти українських воїнів. Поплічник бойовиків спостерігав за зміною позицій військ Збройних сил України.

Джерело: СБУ

Колишній борець за "русский мир" на Донбасі дав свідчення щодо причетності Росії до військової агресії на Сході України.

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Що встановили правоохоронці

Мешканець Донеччини у 2016 році приєднався до незаконних збройних формувань, зокрема до розвідувального підрозділу НЗФ. Його учасники воюють проти українських бійців неподалік Докучаєвська, Авдіївки, Луганська та селища Стила.

Зловмисник безпосередньо здійснював спостереження за передовими позиціями військ ЗСУ, а також за їхнім переміщенням.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за статтею про створення терористичної групи чи організації.

Поплічнику бойовиків загрожує від 8 до 15 років тюремного терміну.

Триває досудове розслідування.

Затриманий співпрацює зі слідством

Житель Донеччини надає покази щодо діяльності терористичної організації та причетності Росії до окупації територій Донецької та Луганської областей.

Також він розповів, як бойовики створюють інфоприводи для проросійських ЗМІ.

Вони обстрілюють населені пункти і позиції українських військових, а потім видають це за провокації зі сторони ЗСУ.

Затриманий також розповів, як російські кадрові офіцери вчиняють свавілля щодо місцевих бойовиків.

Затриманий поплічник бойовиків дав свідчення: відео СБУ