Контррозвідка СБУ затримала розвідника проросійських бойовиків: деталі

25 січня 2021 , 16:36
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Контррозвідка Служби безпеки України затримала учасника незаконних збройних формувань, який брав участь у бойових діях проти українських військових на Донбасі.

Джерело: пресслужба СБУ.

Мешканець Луганщини воював на стороні проросійських бойовиків від початку війни на Донбасі.

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Про злочини поплічника бойовиків

  • Слідчі встановили, що зловмисник у 2014 році приєднався до так званого "3-го Станично-Луганського батальйону десантно-штурмової бригади".
  • Згодом він продовжив злочинну діяльність на посаді розвідника у складі так званої "окремої розвідувальної роти 4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР".
  • Зокрема, затриманий займався розвідкою у районі Станиці Луганської, Чорнухиного та Дебальцевого.

Що інкримінують зловмиснику

  • Йому повідомили про підозру за статтею про участь у збройних формуваннях.
  • Також зловмиснику повідомлять про підозру за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
  • Суд має обрати затриманому міру запобіжного заходу.
  • Мешканцю Луганщини загрожує від 5 до 10 років тюремного терміну.
Зверніть увагу! Раніше контррозвідка СБУ в Івано-Франківській області затримала керівницю угруповання бойовиків, учасники якого воювали проти українських військових на Донбасі. Поплічниця бойовиків підбирала вогневі точки та коригувала обстріли позицій підрозділів Збройних сил України. Детальніше про це – читайте за посиланням.