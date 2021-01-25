Контррозвідка СБУ затримала розвідника проросійських бойовиків: деталі
Контррозвідка Служби безпеки України затримала учасника незаконних збройних формувань, який брав участь у бойових діях проти українських військових на Донбасі.
Джерело: пресслужба СБУ.
Мешканець Луганщини воював на стороні проросійських бойовиків від початку війни на Донбасі.
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Про злочини поплічника бойовиків
- Слідчі встановили, що зловмисник у 2014 році приєднався до так званого "3-го Станично-Луганського батальйону десантно-штурмової бригади".
- Згодом він продовжив злочинну діяльність на посаді розвідника у складі так званої "окремої розвідувальної роти 4 ОМСБр 2 АК НМ ЛНР".
- Зокрема, затриманий займався розвідкою у районі Станиці Луганської, Чорнухиного та Дебальцевого.
Що інкримінують зловмиснику
- Йому повідомили про підозру за статтею про участь у збройних формуваннях.
- Також зловмиснику повідомлять про підозру за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
- Суд має обрати затриманому міру запобіжного заходу.
- Мешканцю Луганщини загрожує від 5 до 10 років тюремного терміну.
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