Українців завербувала ФСБ: СБУ затримала двох агентів агресора – фото

СБУ виявила 2 українських громадян, яких завербувала Федеральна служба безпеки. Вони збирали інформацію про боєготовність та забезпечення української армії.

У Службі безпеки з'ясували, що агентам дали завдання дістати секретні документи.

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Розслідування проводять за статтею про державну зраду

Співпрацювати з ФСБ двоє жителів Енергодара почали у вересні 2020 року через один з месенджерів. Їм дали завдання – отримати інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ та військове озброєння.

Для цього чоловіки намагались підкупити керівника однієї з військових частин.

За грошову винагороду у 1 000 доларів США вони запропонували військовому надати їм інформацію про використання військової техніки ЗСУ у ході проведення АТО/ООС. Їм "куратори" за цю ж інформацію пообіцяли заплатити 4 000 доларів США,

– повідомили в Офісі генпрокурора.

Ворожих інформаторів спіймали на гарячому: під час так званої передачі матеріалів та спроби переправити їх своїм кураторам до Росії. Наразі щодо завербованих ФСБ українців здійснюють процесуальні заходи за статтею про державну зраду.

СБУ затримала агентів ФСБ / Фото СБУ

Інформаторів затримали під час передачі інформації / Фото СБУ

СБУ викрила організаторку агентурної мережі ФСБ

Зазначимо, що нещодавно СБУ завершила розслідування щодо організаторки агентурної мережі ФСБ. Жінка збирала секретну інформацію на території південних областей.

Ще одного інформатора країни-агресора з Миколаєва впіймали на вокзалі у Харкові. Чоловік намагався купити таємні дані у керівника одного з наукових інститутів. Розробки, які зацікавили росіян, стосувались військової сфери.