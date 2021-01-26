Служба безпеки України у Запорізькій області затримала аноніма, який систематично повідомляв про начебто мінування держустанов й інших об'єктів в Україні та за кордоном. Наразі перевіряють інформацію про надсилання понад 200 повідомлень.

Джерело: СБУ

Мешканець Запоріжжя створив в одній із соцмереж групу, у якій за гроші приймав "замовлення" щодо мінування певних об'єктів. Зокрема, він надсилав на електронні адреси СБУ та Нацполіції повідомлення про начебто закладання вибухівки у навчальних закладах, на вокзалах, атомних станціях та в інших людних місцях.

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За даними СБУ, під час обшуків у зловмисника вилучили комп'ютерну техніку, а також мобільні телефони з доказами його діяльності.



Затримання зловмисника / Фото СБУ

Наразі аноніму повідомили про підозру у скоєнні злочину та обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Його можуть позбавити волі на термін від 4 до 8 років.

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