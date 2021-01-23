Займався дестабілізацією ситуації в Україні: СБУ затримала агента ФСБ Росії з Херсонщини – відео
Співробітники Служби безпеки України затримали жителя Херсонської області, який входить до агентурного апарату ФСБ Росії.
Чоловік працював над дестабілізацією суспільно-політичної ситуації на території України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
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Що відомо про злочинця
- Фігуранта завербував представник так званої "МДБ ЛНР" у травні 2020 року під час перебування чоловіка у тимчасово окупованому Луганську.
- У лавах проросійських бойовиків йому дали псевдонім "Джигурда".
Які завдання чоловік отримував
- У січні 2021 року він отримав завдання провести масові протести на території Херсонщини для того, щоб розхитати громадсько-політичну ситуацію в області та дискредитувати органи державної влади. За це фігуранту пообіцяли грошову винагороду.
- Російський агент мав ініціювати збір підписів серед мешканців Херсонщини за відновлення водопостачання до тимчасово окупованого Криму та розгорнути відповідну інформаційну кампанію. У лютому 2020 року він відвідав анексований півострів, де зустрівся із Сергієм Аксьоновим, який проголосив себе "головою" так званої "Республіки Крим".
- За вказівкою ФСБ Росії чоловік очолював одну із проросійських партій. Фігурант збирав та документував усю інформацію про кризові явища та проблеми, як в Херсонські області, так і загалом по всій Україні. Російські спецслужби хотіли використати зібрану інформацію для підігрівання протестних настроїв у прикордонних з тимчасово анексованим Кримом регіонах, а згодом – й по всій країні.
Що загрожує зловмиснику
- Наразі триває досудове розслідування за статтею "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".
- Фігуранту загрожує до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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