Співробітники Служби безпеки України затримали жителя Херсонської області, який входить до агентурного апарату ФСБ Росії.

Чоловік працював над дестабілізацією суспільно-політичної ситуації на території України. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

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Що відомо про злочинця

Фігуранта завербував представник так званої "МДБ ЛНР" у травні 2020 року під час перебування чоловіка у тимчасово окупованому Луганську.

У лавах проросійських бойовиків йому дали псевдонім "Джигурда".

Які завдання чоловік отримував

У січні 2021 року він отримав завдання провести масові протести на території Херсонщини для того, щоб розхитати громадсько-політичну ситуацію в області та дискредитувати органи державної влади. За це фігуранту пообіцяли грошову винагороду.

Російський агент мав ініціювати збір підписів серед мешканців Херсонщини за відновлення водопостачання до тимчасово окупованого Криму та розгорнути відповідну інформаційну кампанію. У лютому 2020 року він відвідав анексований півострів, де зустрівся із Сергієм Аксьоновим, який проголосив себе "головою" так званої "Республіки Крим".

За вказівкою ФСБ Росії чоловік очолював одну із проросійських партій. Фігурант збирав та документував усю інформацію про кризові явища та проблеми, як в Херсонські області, так і загалом по всій Україні. Російські спецслужби хотіли використати зібрану інформацію для підігрівання протестних настроїв у прикордонних з тимчасово анексованим Кримом регіонах, а згодом – й по всій країні.

Що загрожує зловмиснику