У Дніпрі СБУ затримала завербованого агента бойовиків: фото

У Дніпрі контррозвідка СБУ затримала агента так званої "спецслужби" російських окупантів. Він збирав відомості про військових ЗСУ.

За інформацією Служби безпеки України, зловмисник збирав розвіддані про особовий склад і військову техніку підрозділів українських військових на території Дніпропетровської області.

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Для виконання завдання "куратори" надали бойовику закриті канали зв'язку, у тому числі для відправлення електронних повідомлень. За попередньою версією слідства, чоловіка завербували ватажки незаконних збройних формувань.

Під час обшуків у помешканні ворожого агента правоохоронці виявили:

комп'ютерну техніку і засоби зв'язку із доказами протиправної діяльності;

зброю та боєприпаси.



СБУ вилучила в агента бойовиків боєприпаси

У чому підозрюють бойовика

Затриманому повідомили про підозри в участі у терористичній групі та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



СБУ затримала агента бойовиків у Дніпрі