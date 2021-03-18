У Дніпрі СБУ затримала завербованого агента бойовиків: фото
У Дніпрі контррозвідка СБУ затримала агента так званої "спецслужби" російських окупантів. Він збирав відомості про військових ЗСУ.
Джерело:СБУ
За інформацією Служби безпеки України, зловмисник збирав розвіддані про особовий склад і військову техніку підрозділів українських військових на території Дніпропетровської області.
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Для виконання завдання "куратори" надали бойовику закриті канали зв'язку, у тому числі для відправлення електронних повідомлень. За попередньою версією слідства, чоловіка завербували ватажки незаконних збройних формувань.
Під час обшуків у помешканні ворожого агента правоохоронці виявили:
- комп'ютерну техніку і засоби зв'язку із доказами протиправної діяльності;
- зброю та боєприпаси.
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У чому підозрюють бойовика
Затриманому повідомили про підозри в участі у терористичній групі та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Наразі вирішується питання про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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