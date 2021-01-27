Везли з Росії: СБУ заблокувала масштабне постачання продукції з заводів Луганська – фото

27 січня 2021 , 12:36
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Зловмисники підробляли митні документи та під виглядом виробленої у Росії продукції постачали товари з окупованої Луганщини. Гроші від продажу виробів йшли на фінансування терористичних "республік".

Джерело: пресслужба СБУ

Працівники Служби безпеки задокументували та заблокували канали масштабного постачання товарів з так званої "ЛНР" на українські промислові підприємства.

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Зловмисники продали виробів на понад 300 мільйонів гривень.


В Україну незаконно завозили продукцію з заводів окупованої Луганщини / Фото пресслужби СБУ

Що відомо про продаж українським підприємствам товарів з окупованої Луганщини

  • Виготовляли їх на заводах "ЛНР", після чого транзитом завозили через територію Росії на вільні від агресорів території.
  • Постачання промислових товарів, які виготовляли для металургійних та машинобудівних підприємств України, працювало з 2017 до 2020 років.
  • Гроші зловмисники переводили у готівку через конвертцентри, після чого відправляли до "ЛНР". За них фінансувалися окупаційна адміністрація захопленої частини Луганщини, а також незаконні збройні формування.


Продукцію везли на заводи України / Фото пресслужби СБУ

Під час слідчих дій працівники СБУ провели обшуки у Харківській, Запорізькій, Донецькій областях, а також у Києві.

Внаслідок обшуків слідчі зібрали достатню кількість доказів злочинної діяльності угрупування, вилучили 2,5 мільйона гривень готівкою, а також контрафактну продукцію на майже 10 мільйонів.


Зловмисники фінансували терористів / Фото пресслужби СБУ

За фактом фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та зміни території України, триває досудове розслідування.

Чи затримали оперативники спецслужби когось з фігурантів справи, невідомо.