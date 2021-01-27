Привозили з Росії: СБУ заблокувала масштабне постачання продукції з заводів Луганська – фото
Зловмисники підробляли митні документи та під виглядом виробленої у Росії продукції постачали товари з окупованої Луганщини. Гроші від продажу виробів йшли на фінансування терористичних "республік".
Джерело: пресслужба СБУПрацівники Служби безпеки задокументували та заблокували канали масштабного постачання товарів з "ЛНР" на українські промислові підприємства.
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В Україну незаконно завозили продукцію з заводів окупованої Луганщини / Фото пресслужби СБУ
Що відомо про продаж українським підприємствам товарів з окупованої Луганщини
- Виготовляли їх на заводах "ЛНР", після чого транзитом завозили через територію Росії на вільні від агресорів території.
- Постачання промислових товарів, які виготовляли для металургійних та машинобудівних підприємств України, працювало з 2017 до 2020 років.
- Гроші зловмисники переводили у готівку через конвертцентри, після чого відправляли до "ЛНР". За них фінансувалися окупаційна адміністрація захопленої частини Луганщини, а також незаконні збройні формування.
Продукцію везли на заводи України / Фото пресслужби СБУ
Під час слідчих дій працівники СБУ провели обшуки у Харківській, Запорізькій, Донецькій областях, а також у Києві. Внаслідок обшуків слідчі зібрали достатню кількість доказів злочинної діяльності угрупування, вилучили 2,5 мільйона гривень готівкою, а також контрафактну продукцію на майже 10 мільйонів.
Зловмисники фінансували терористів / Фото пресслужби СБУ
За фактом фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та зміни території України, триває досудове розслідування.
Чи затримали оперативники спецслужби когось з фігурантів справи, невідомо.
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