Зловмисники підробляли митні документи та під виглядом виробленої у Росії продукції постачали товари з окупованої Луганщини. Гроші від продажу виробів йшли на фінансування терористичних "республік".

Джерело: пресслужба СБУПрацівники Служби безпеки задокументували та заблокували канали масштабного постачання товарів з "ЛНР" на українські промислові підприємства.

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Зловмисники продали виробів на понад 300 мільйонів гривень.



В Україну незаконно завозили продукцію з заводів окупованої Луганщини / Фото пресслужби СБУ

Що відомо про продаж українським підприємствам товарів з окупованої Луганщини

Виготовляли їх на заводах "ЛНР", після чого транзитом завозили через територію Росії на вільні від агресорів території.

Постачання промислових товарів, які виготовляли для металургійних та машинобудівних підприємств України, працювало з 2017 до 2020 років.

Гроші зловмисники переводили у готівку через конвертцентри, після чого відправляли до "ЛНР". За них фінансувалися окупаційна адміністрація захопленої частини Луганщини, а також незаконні збройні формування.



Продукцію везли на заводи України / Фото пресслужби СБУ

Під час слідчих дій працівники СБУ провели обшуки у Харківській, Запорізькій, Донецькій областях, а також у Києві. Внаслідок обшуків слідчі зібрали достатню кількість доказів злочинної діяльності угрупування, вилучили 2,5 мільйона гривень готівкою, а також контрафактну продукцію на майже 10 мільйонів.



Зловмисники фінансували терористів / Фото пресслужби СБУ

За фактом фінансування дій, вчинених з метою повалення конституційного ладу, захоплення державної влади та зміни території України, триває досудове розслідування.

Чи затримали оперативники спецслужби когось з фігурантів справи, невідомо.