СБУ вручило повістку активісту Шарія: як відреагував одіозний блогер
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СБУ 21 січня вручила повістку активістові з "Партії Шарія". Причиною стала публікація карти України без Криму та тимчасово окупованих територій Донбасу.
Таку карту опублікували на ютуб-каналі Шарія. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.
Актуально Шарій виграв суд в "Української правди", однак вона виявилася несправжньою
Досудове розслідування проводять за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Що каже Шарій
Одіозний проросійський блогер Шарій вже відреагував на вручення повістки своєму соратникові.
Кінчені тварина з Офісу Президента збожеволіла і сьогодні в будинок нашого активіста вдерлося троє співробітників СБУ в балаклавах, – заявив Шарій.
Що було раніше
- Шарій – відомий своїми "зашкварами" блогер.
- Напередодні місцевих виборів у жовтні 2020 року він опублікував у прев'ю до свого відео на ютуб-каналі карту України без окупованого півострова Крим та окупованих територій Донбасу.
- Це є прямим посяганням на територіальну цілісність України.
- Якщо провину одіозного блогера доведуть, йому загрожує позбавлення волі від 3 до 5 років позбавлення волі.
- Детальніше про "зашквари" Шарія можна прочитати тут.
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