СБУ 21 січня вручила повістку активістові з "Партії Шарія". Причиною стала публікація карти України без Криму та тимчасово окупованих територій Донбасу.

Таку карту опублікували на ютуб-каналі Шарія. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

Актуально Шарій виграв суд в "Української правди", однак вона виявилася несправжньою

Досудове розслідування проводять за статтею про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

Зверніть увагу! Джерела 24 каналу в СБУ розповіли, що в одному з регіонів України слідчі СБУ справді приходили до одного із активістів "Партії Шарія". Його викликали на допит.

Що каже Шарій

Одіозний проросійський блогер Шарій вже відреагував на вручення повістки своєму соратникові.

Кінчені тварина з Офісу Президента збожеволіла і сьогодні в будинок нашого активіста вдерлося троє співробітників СБУ в балаклавах, – заявив Шарій.

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