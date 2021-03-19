СБУ виявила схрони бойовиків, наповнені снарядами, гранатами й вибухівкою – фото

Джерело:СБУ
Служба безпеки України виявила на Луганщині 3 тайники, які належали проросійським бойовикам. Правоохоронці вилучили бойові елементи реактивної системи залпового вогню "Смерч" та понад 30 кілограмів вибухових речовин.
Наразі перевіряють інформацію щодо закладення одного зі схронів диверсійно-розвідувальною групою бойовиків, яка може бути причетна до підриву 2 мостів у селищах Підгорівка та Євсуг у липні 2014 року.
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У схованці, облаштованій у лісосмузі біля селища Тернове Старобільського району, виявили
За попередньою інформацією, схрон російські найманці обладнали після обстрілу позицій сил АТО у 2014 році.
З іншого тайнику, який був вмурований у стіну покинутої будівлі поблизу селища Кринички, вилучили
Ще в одній схованці, знайденій у лісосмузі біля підприємства у Рубіжному, було
Наразі тривають заходи з встановлення і притягнення до відповідальності людей, причетних до протиправної діяльності. Вилучення та знешкодження засобів ураження проводили поліцейські та піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій.