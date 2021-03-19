Служба безпеки України виявила на Луганщині 3 тайники, які належали проросійським бойовикам. Правоохоронці вилучили бойові елементи реактивної системи залпового вогню "Смерч" та понад 30 кілограмів вибухових речовин.

Наразі перевіряють інформацію щодо закладення одного зі схронів диверсійно-розвідувальною групою бойовиків, яка може бути причетна до підриву 2 мостів у селищах Підгорівка та Євсуг у липні 2014 року.

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СБУ виявила схрони бойовиків

У схованці, облаштованій у лісосмузі біля селища Тернове Старобільського району, виявили

7 бойових елементів реактивної системи залпового вогню "Смерч", які містять майже 10 кілограмів гексогену;

12 гранат РГД-5 та Ф-1.

За попередньою інформацією, схрон російські найманці обладнали після обстрілу позицій сил АТО у 2014 році.

З іншого тайнику, який був вмурований у стіну покинутої будівлі поблизу селища Кринички, вилучили

20 кілограмів тротилу;

детонатор;

гранатомет РПГ-22;

5 бойових гранат;

3 гранатометні постріли;

понад 200 набоїв.

Ще в одній схованці, знайденій у лісосмузі біля підприємства у Рубіжному, було

6 протитанкових гранат РПГ-26;

9 тротилових шашок, загальною вагою 2 кілограми;

3 протипіхотні міни МОН-50;

43 гранати РКГ, Ф-1 та РГД-5 із запалами;

1 упаковка пластиду;

капсуль-детонатори;

освітлювальні ракети.

Наразі тривають заходи з встановлення і притягнення до відповідальності людей, причетних до протиправної діяльності. Вилучення та знешкодження засобів ураження проводили поліцейські та піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій.

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