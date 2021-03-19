СБУ виявила схрони бойовиків, наповнені снарядами, гранатами й вибухівкою – фото
Служба безпеки України виявила на Луганщині 3 тайники, які належали проросійським бойовикам. Правоохоронці вилучили бойові елементи реактивної системи залпового вогню "Смерч" та понад 30 кілограмів вибухових речовин.
Джерело:СБУ
Наразі перевіряють інформацію щодо закладення одного зі схронів диверсійно-розвідувальною групою бойовиків, яка може бути причетна до підриву 2 мостів у селищах Підгорівка та Євсуг у липні 2014 року.
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СБУ виявила схрони бойовиків
У схованці, облаштованій у лісосмузі біля селища Тернове Старобільського району, виявили
- 7 бойових елементів реактивної системи залпового вогню "Смерч", які містять майже 10 кілограмів гексогену;
- 12 гранат РГД-5 та Ф-1.
За попередньою інформацією, схрон російські найманці обладнали після обстрілу позицій сил АТО у 2014 році.
З іншого тайнику, який був вмурований у стіну покинутої будівлі поблизу селища Кринички, вилучили
- 20 кілограмів тротилу;
- детонатор;
- гранатомет РПГ-22;
- 5 бойових гранат;
- 3 гранатометні постріли;
- понад 200 набоїв.
Ще в одній схованці, знайденій у лісосмузі біля підприємства у Рубіжному, було
- 6 протитанкових гранат РПГ-26;
- 9 тротилових шашок, загальною вагою 2 кілограми;
- 3 протипіхотні міни МОН-50;
- 43 гранати РКГ, Ф-1 та РГД-5 із запалами;
- 1 упаковка пластиду;
- капсуль-детонатори;
- освітлювальні ракети.
Наразі тривають заходи з встановлення і притягнення до відповідальності людей, причетних до протиправної діяльності. Вилучення та знешкодження засобів ураження проводили поліцейські та піротехніки Держслужби з надзвичайних ситуацій.
Попередні схожі знахідки
- У січні співробітники СБУ знайшли схрон зброї на виїзді з Сєвєродонецька. Вибухівку та артилерійські снаряди бойовики заховали там ще у 2014 році.
- У лютому великий арсенал зброї, боєприпасів та вибухівки виявили вже біля Лисичанська. У схроні бойовиків знайшли навіть протитанковий керований ракетний комплекс "Фагот" та реактивний піхотний вогнемет, які виготовляє Росія.
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