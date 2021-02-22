Служба безпеки України виявила на Луганщині приховані арсенали з військовими засобами ураження. У 2014 році їх заклали бойовики диверсійного угруповання.

За даними СБУ, угруповання причетне до мінування кількох мостів у Луганській та Донецькій областях.

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Один зі схронів виявили у покинутій будівлі неподалік скляного заводу у Лисичанську. Зокрема, звідти правоохоронці вилучили:

10 тротилових шашок, вагою у 4 кілограми;

реактивну протитанкову гранату РПГ-18;

електродетонатор;

7 артилерійських снарядів;

7 гранатометних пострілів ВОГ-17 та ВОГ-25;

14 бойових гранат різних модифікацій.



Засоби ураження / Фото СБУ



Вилучене зі схронів / Фото СБУ

Водночас інший тайник облаштували у лісосмузі між селищами Біла Гора та Устинівка Попаснянського району.

Зокрема, там правоохоронним органам вдалося виявити: 3 тротилові шашки, артилерійський снаряд калібру 152 міліметри, 3 гранати Ф-1 та 500 набоїв різного калібру.

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За даними СБУ, наразі вирішують питання про відкриття кримінальних проваджень для встановлення осіб, які причетні до протиправної діяльності.